Ведется расследование провокации против представителей Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе

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Госдепартамент США работает с департаментом полиции Лос-Анджелеса над расследованием инцидента против представителей Азербайджана и Турции на конференции под названием «Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции».

Об этом заявили в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос телеканала TRT Haber.

«Мы получили сообщения об инциденте на организованном 29 сентября университетом Южной Калифорнии мероприятии с участием посла Турции. Мы еще раз заявляем о своей твердой приверженности безопасности дипломатов и продолжим предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности лиц, осуществляющих дипломатию», – подчеркнули в Госдепе.