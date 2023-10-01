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Сенаторы США подтвердили свою преданность Украине

Сенаторы США подтвердили свою преданность Украине

Сенаторы США после принятия временного финансирования правительства, в которое не была включена помощь Украине, выступили с двухпартийным заявлением, в котором подтвердили свою преданность Украине, передает ABCNews.

Сенаторы подчеркнули, что, хотя они приветствуют временный бюджет, он «оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными».

«В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине», – говорится в заявлении.

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