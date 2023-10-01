Пхеньян защищает свою дружбу с Москвой от США

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Враждебность Вашингтона в отношении дружеских связей между Москвой и Пхеньяном «перешла красную черту». Так считает заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир. Его слова опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Министр заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна — мощный оплот защиты мира, сдерживающий произвол, военную угрозу и вмешательство империалистов. США, по его мнению, заключают союзы для сохранения своей роли гегемона, они не вправе упрекать независимые государства за сплочение для противостояния исходящей от них угрозе.

«Военный альянс США, Японии и Республики Корея, который обнажает враждебные замыслы против КНДР и соседних стран, а также НАТО — зачинщик кризиса в Украине — являются раковой опухолью, ввергающей в опасность международный порядок, и серьёзной угрозой для глобального мира и безопасности», — сказал Им Чхон Ир.