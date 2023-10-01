Гаджиев: Армяне покидают Карабах в добровольном порядке

340 Просмотров

Азербайджан хочет, чтобы Карабах стал таким же процветающим и, прежде всего, мирным регионом, как и 30 лет назад.

Об этом говорится в заявлении помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, которое приводит Agence France-Presse.

Отвечая на вопрос о том, что жители армянского происхождения покидают регион, помощник президента подчеркнул, что формулировка «этническая чистка» неприемлема, и отметил, что выезд происходит в добровольном порядке.

«Мы знаем, что армяне и международные СМИ говорят, что мы намерены арестовать всех солдат. Если они сдадут оружие, то будут свободны и могут выехать в Армению», – добавил Х.Гаджиев.