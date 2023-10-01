Байден утвердил проект продления финансирования правительства США без помощи Украине

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Президент США Джо Байден вслед за сенатом (верхняя палата) и палатой представителей (нижняя палата) утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, в который вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, но не помощь Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам Байдена, если бы документ не был принят, то это бы вызвало кризис, который причинил бы «ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев». «Этот законопроект гарантирует, что военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, будут продолжать получать зарплату, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут продолжать иметь доступ к жизненно важной помощи в области питания и многое другое. Это хорошая новость для американского народа», — подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что США не должны были оказаться в ситуации, когда предварительно соглашение о бюджете было обговорено, однако республиканцы в итоге пытались его изменить, требуя «радикальных сокращений» бюджета.

«Хотя спикер [Палаты представителей Кевин Маккарти] и подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживают Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана]», — заключил Байден.