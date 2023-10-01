Хикмет Гаджиев о поведении международного донорского сообщества

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал поведение международного донорского сообщества.

«Недискриминационный и неизбирательный гуманитарный ответ и помощь должны стать основополагающим принципом гуманности. Это позитивный показатель того, что международное донорское сообщество помогает гражданским армянам из Карабахского региона Азербайджана, которые, кстати, добровольно решили поехать в Армению и являются обладателями паспортов Республики Армения. Однако еще миллион азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, подвергшихся кровавой этнической чистке в результате 30-летней оккупации Армении, сталкиваются с полным невежеством, дискриминацией и избирательным отношением со стороны донорского сообщества. Равное обращение и недопущение дискриминационного отношения при оказании гуманитарной помощи имеют решающее значение независимо от этнической принадлежности, расы и религии.

Только правительство Азербайджана уже почти 30 лет поддерживает и удовлетворяет все потребности миллионов вынужденных переселенцев и беженцев.

В этой сфере мы также сталкиваемся с избирательным и дискриминационным отношением и двойными стандартами. Обеспечение достойного и безопасного возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, которые были сравнены с землей и массово заминированы Арменией, остается огромной задачей, которую предстоит решить», – написал он на своей странице в соцсети Х.