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Затулин считает, что Армения выйдет из ОДКБ и выведет российскую военную базу

Затулин считает, что Армения выйдет из ОДКБ и выведет российскую военную базу

Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что Армения в обозримой перспективе может заявить о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Своим мнением политик поделился с Telegram-каналом «Абзац».

Парламентарий заявил, что решение по отключению российских телеканалов на территории республики, скорее всего, будет принято. Он также напомнил, что ему самому запретили въезд в Армению еще в прошлом году. Эти инициативы он связал с борьбой с российским влиянием в регионе.

«Более того, в обозримой перспективе будет сделана попытка выхода Армении из ОДКБ и поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри», – высказался Затулин.

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