В Армении задумались над отключением российских каналов

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Депутат фракции «Гражданское соглашение» в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян допустила, что власти республики начнут обсуждать вероятность прекращения вещания российских телеканалов. Об этом сообщается в эфире «Фактор».

«Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление», — уточнила Бадалян.

По ее словам, данная тема в Армении прорабатывается достаточно давно.

«Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела. Каждый раз, когда обсуждается вопрос, связанный с телевидением, всегда поднимается этот вопрос», — пояснила армянский парламентарий.

Как объяснила Бадалян, материалы каналов РФ мог представлять «угрозу безопасности Армении».

«Я думаю, что они предпримут какие-то шаги, когда что-то угрожает безопасности государства…» — заключила политический деятель.