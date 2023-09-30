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Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии

Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии

В Кяльбаджарскую Военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего азербайджанской армии Оруджева Вюсала Хейбалы оглу в результате снайперского огня с территории Армении.

На основании поступившей информации были взяты показания, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры выполнены соответствующие действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 Уголовного Кодекса Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные, необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, все необходимые меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.

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