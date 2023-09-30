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В Германии заявили, что Украина имеет право бить ракетами Taurus по России и Крыму

В Германии заявили, что Украина имеет право бить ракетами Taurus по России и Крыму

Украина будет вправе атаковать немецкими ракетами Taurus военные объекты на территории России и Крыма. Об этом заявила председатель комитета по обороне Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает Spiegel.

Штрак-Циммерман на вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по Крыму ответила: «Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии».

«Страна.ua» напоминает, что пока официально Германия не объявила о передаче ракет Taurus Украине из-за позиции канцлера Олафа Шольца.

СМИ предполагают, что передача США ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus.

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