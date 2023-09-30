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Власти Азербайджана направляют в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи

Власти Азербайджана направляют в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи

Центральные власти Азербайджана направляют в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи.

Сегодня 5 автомобилей скорой медицинской помощи вместе с медперсоналом отправляются в Ханкенди с целью организации работы скорой медицинской помощи и обследования.

Бригада скорой медицинской помощи направляется по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что после антитеррористических мероприятий локального характера, с целью удовлетворения нужд проживающих в Карабахе армян, наряду с топливом, продовольствием и другими предметами снабжения, уделяется особое внимание и работе по обеспечению населения необходимыми медицинскими услугами.

Отправка бригады скорой медицинской помощи 30 сентября осуществляется именно в этих целях.

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