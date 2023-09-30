Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера |
Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео) |
Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна |
Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото) |
При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото) |
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО |
В Армении задумались об отключении российских телеканалов |
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные |
Главное Политика

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» внесли в парламент проект об ужесточении закона о проведении акций протеста в стране, сообщают грузинские СМИ.

В частности, поправки в закон «О собраниях и манифестациях» предполагают ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены.

По проекту участникам акций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия или ведомства или не связано с проведением непосредственно акции.

Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тыс. лари (1,9 тыс. долларов) и конфискацией.

Причиной ужесточения закона депутаты называют заявление СГБ Грузии о готовящейся в октябре-декабре дестабилизации в стране.

В СГБ заявили о том, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.

Теги:
Из этой рубрики
В Германии заявили, что Украина имеет право бить ракетами Taurus по России и Крыму
Политика

В Германии заявили, что Украина имеет право бить ракетами Taurus по России и Крыму

2023/09/30, 19:40
Власти Азербайджана направляют в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи
Политика

Власти Азербайджана направляют в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи

2023/09/30, 19:21
МИД Азербайджана осудил нападение армянских радикалов на турецких дипломатов
Политика

МИД Азербайджана осудил нападение армянских радикалов на турецких дипломатов

2023/09/30, 18:46
В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста
Политика

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

2023/09/30, 18:05
Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео)
Политика

Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео)

2023/09/30, 17:46
Президент Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина
Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина

2023/09/30, 17:22
Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна
Политика

Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна

2023/09/30, 16:55
Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года
Политика

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

2023/09/30, 16:38
Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения
Политика

Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения

2023/09/30, 16:23