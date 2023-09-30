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Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна

Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна

Генеральная прокуратура Азербайджана распространило информацию об аресте сепаратиста Левона Мнацаканяна:

«Следствие выявило обоснованные подозрения в том, что 8 мая 2002 года Мнацаканян вместе с сообщниками на почве национальной ненависти жестоко пытал Мамедова Ильхама Юсифа оглы и других пленных в селе Алхаслы Физулинского района. В плену эти люди находились до 19 ноября.

8 ноября 2006 года суд принял решение привлечь Мнацаканяна в качестве обвиняемого по ст. 113 УК Азербайджана, 14 ноября того же года в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Мнацаканян был задержан накануне на погранично-пропускном пункте «Лачин». В отношении него суд избрал меру пресечения в виде ареста, он этапирован в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджана. Расследование продолжается».

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