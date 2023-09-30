Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна |
Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото) |
При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото) |
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО |
В Армении задумались об отключении российских телеканалов |
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные |
Армяне бросили свои боевые позиции (видео) |
«Реализация программы «Великого возвращения» – задача номер один». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Главное Политика

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Строительство первого жилого комплекса в Шуше будет завершено в конце этого года, заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023».

«Затем в кратчайшие сроки мы обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. В следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий. Мы постараемся завершить процесс в кратчайшие сроки», – отметил он.

По словам спецпредставителя президента, центральная улица, вдоль которой расположены 10 зданий, будет сдана в эксплуатацию в мае-июне следующего года.

Теги:
Из этой рубрики
Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна
Политика

Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна

2023/09/30, 16:55
Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года
Политика

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

2023/09/30, 16:38
Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения
Политика

Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения

2023/09/30, 16:23
Дмитрий Медведев анонсировал захват новых территорий Украины
Политика

Дмитрий Медведев анонсировал захват новых территорий Украины

2023/09/30, 15:30
ООН: Жестокого обращения к армянам не было зафиксировано
Политика

ООН: Жестокого обращения к армянам не было зафиксировано

2023/09/30, 15:00
Сепаратист Давид Бабаян задержан
Политика

Сепаратист Давид Бабаян задержан

2023/09/30, 14:59
Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики
Политика

Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики

2023/09/30, 14:56
Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам
Политика

Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам

2023/09/30, 13:40
Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы
Политика

Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

2023/09/30, 12:05