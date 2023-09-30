Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

Строительство первого жилого комплекса в Шуше будет завершено в конце этого года, заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023».
«Затем в кратчайшие сроки мы обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. В следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий. Мы постараемся завершить процесс в кратчайшие сроки», – отметил он.
По словам спецпредставителя президента, центральная улица, вдоль которой расположены 10 зданий, будет сдана в эксплуатацию в мае-июне следующего года.