В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей

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В этом году в Азербайджане усыновлены 100 детей, об этом говорилось на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в этом году 5 149 гражданам оказаны социально-бытовые услуги на дому, 100 детей отданы на усыновление, 126 детей из государственных детских учреждений были возвращены в свои семьи в результате реинтеграционных мер.

В текущем году путевками в санатории обеспечены 2 247 лиц, имеющих право на льготы, в том числе более 300 членов семей шехидов.