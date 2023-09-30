Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна |
Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото) |
При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото) |
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО |
В Армении задумались об отключении российских телеканалов |
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные |
Армяне бросили свои боевые позиции (видео) |
«Реализация программы «Великого возвращения» – задача номер один». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Главное Политика

Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики

Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики

Президент Ильхам Алиевпринял президента Международной федерации астронавтики Клэя Моури.

Глава государства, коснувшись значения проведения в Азербайджане 74-го Международного конгресса астронавтики, выразил признательность за избрание нашей страны местом проведения этого мероприятия. Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане проведена большая подготовительная работа для организации конгресса на высоком уровне.

Глава государства отметил, что мероприятие, в котором примет участие большое число гостей, важно с точки зрения более близкого ознакомления с Азербайджаном и определения дальнейших планов сотрудничества.

В то же время Моури выразил удовлетворение приездом в Баку, поблагодарил главу государства за поддержку в проведении 74-го конгресса в Азербайджане, высоко оценил подготовку страны к конгрессу.

Моури заявил, что это мероприятие станет одним из важнейших конгрессов по количеству представленных научных статей – на нем будет представлено до 3 600 научных статей.

Было сообщено, что в рамках данного мероприятия будут проведены семинар на тему «Космические технологии для социальных и экономических выгод» и Конгресс космического поколения Консультативного совета космического поколения, организованные совместно Управлением ООН по вопросам космического пространства и Международной федерацией астронавтики.

В ходе беседы был особо отмечен высокий уровень подготовки Баку и Конгресс-центра к этому престижному международному мероприятию.

Теги:
Из этой рубрики
Политика

Генеральная прокуратура об аресте Левона Мнацаканяна

2023/09/30, 16:55
Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года
Политика

Первый жилой комплекс в Шуше будет готов к концу этого года

2023/09/30, 16:38
Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения
Политика

Халаф Халафов обсудил с послом Ирана двусторонние отношения

2023/09/30, 16:23
Дмитрий Медведев анонсировал захват новых территорий Украины
Политика

Дмитрий Медведев анонсировал захват новых территорий Украины

2023/09/30, 15:30
ООН: Жестокого обращения к армянам не было зафиксировано
Политика

ООН: Жестокого обращения к армянам не было зафиксировано

2023/09/30, 15:00
Сепаратист Давид Бабаян задержан
Политика

Сепаратист Давид Бабаян задержан

2023/09/30, 14:59
Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики
Политика

Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики

2023/09/30, 14:56
Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам
Политика

Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам

2023/09/30, 13:40
Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы
Политика

Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

2023/09/30, 12:05