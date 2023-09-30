Ильхам Алиев принял главу Международной федерации астронавтики

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Президент Ильхам Алиевпринял президента Международной федерации астронавтики Клэя Моури.

Глава государства, коснувшись значения проведения в Азербайджане 74-го Международного конгресса астронавтики, выразил признательность за избрание нашей страны местом проведения этого мероприятия. Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане проведена большая подготовительная работа для организации конгресса на высоком уровне.

Глава государства отметил, что мероприятие, в котором примет участие большое число гостей, важно с точки зрения более близкого ознакомления с Азербайджаном и определения дальнейших планов сотрудничества.

В то же время Моури выразил удовлетворение приездом в Баку, поблагодарил главу государства за поддержку в проведении 74-го конгресса в Азербайджане, высоко оценил подготовку страны к конгрессу.

Моури заявил, что это мероприятие станет одним из важнейших конгрессов по количеству представленных научных статей – на нем будет представлено до 3 600 научных статей.

Было сообщено, что в рамках данного мероприятия будут проведены семинар на тему «Космические технологии для социальных и экономических выгод» и Конгресс космического поколения Консультативного совета космического поколения, организованные совместно Управлением ООН по вопросам космического пространства и Международной федерацией астронавтики.

В ходе беседы был особо отмечен высокий уровень подготовки Баку и Конгресс-центра к этому престижному международному мероприятию.