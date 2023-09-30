В селе Алыбейли Зангиланского района будет построено 498 частных домов для 2568 жителей

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В селе Алыбейли Зангиланского района для 2568 жителей запланировано проектирование 498 индивидуальных жилых домов и 2-3-этажных зданий на 144 квартиры.

Старший советник специального представителя президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов сообщил журналистам, что на первом этапе планируется проектирование и строительство 197 индивидуальных жилых домов для 772 жителей.

Кроме того, на территории планируется спроектировать административное здание, общественный центр, гостевой дом, спортивный оздоровительный центр, торговый центр, семейный оздоровительный центр, зал церемоний, рыночный комплекс и другие нежилые объекты.