Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1 млн долларов Программе ООН по населенным пунктам

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с выделением средств Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) выделено 1 млн. долларов США в манатном эквиваленте.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Кабинету Министров Азербайджана – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.