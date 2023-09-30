Бакинский бульвар будет расширен до 2040 года

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В направлении обеспечения циклической экономики дан старт работам по устойчивому обращению со строительными отходами при восстановлении населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях.

Oб этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на 2-м Азербайджанском Национальном Градостроительном форуме в Баку.

Он отметил, что начата переработка и использование строительных отходов, образовавшихся при восстановлении и реконструкции села Кенгерли Агдамского района.

Министр подчеркнул, что в то же время приоритетом должно стать эффективное управление сточными водами, создание сети сбора дождевой, дренажной воды, направление очищенных сточных вод на повторное использование, в частности, для орошения зеленых насаждений.

«Также планируется расширение Бакинского бульвара, протяженность которого к 2040 году составит более 25 километров с качественным озеленением», – отметил министр.