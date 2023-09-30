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Главное Общество

Дорожная полиция обратилась к жителям Баку и водителям

Дорожная полиция обратилась к жителям Баку и водителям

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к жителям столицы и водителям в связи с предстоящим 2-6 октября знаменательным событием – 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли отметил, что мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре и Центре Гейдара Алиева и основными маршрутами передвижения местных и иностранных гостей мероприятия станут центральные проспекты и улицы столицы (проспект Ходжалы, улицы Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Гасаноглу и Тебриз).

«Для проведения конгресса на высоком уровне просим всех участников дорожного движения, особенно водителей, при поездках в центр города отдавать предпочтение общественному транспорту, ограничить по возможности использование личных транспортных средств на период проведения мероприятия», – подчеркнул Араз Аскерли.

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