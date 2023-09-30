Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна |
Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото) |
При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото) |
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО |
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные |
Армяне бросили свои боевые позиции (видео) |
«Реализация программы «Великого возвращения» – задача номер один». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Азербайджан соболезнует Пакистану |
Минтруда и соцзащиты подержит близких шехидов |
Главное Политика

Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

Притязания, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно безосновательны и абсурдны.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос об очередных притязаниях Армении в Международном суде.

«Эти новые притязания, игнорирующие предыдущее решение Международного Суда и демонстрирующие продолжение притязаний Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также направленные на разжигание и пропаганду расовой ненависти к азербайджанцам, совершенно неприемлемы», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы
Политика

Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

2023/09/30, 12:05
Ильхам Алиев принял Клэя Моури
Политика

Ильхам Алиев принял Клэя Моури

2023/09/30, 11:59
Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна
Политика

Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна

2023/09/30, 00:16
Гаджизаде: Азербайджан будет противостоять попыткам подорвать его суверенитет
Политика

Гаджизаде: Азербайджан будет противостоять попыткам подорвать его суверенитет

2023/09/29, 23:13
Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО
Политика

Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО

2023/09/29, 22:35
Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные
Политика

Миссия ООН прибудет в Карабахский регион Азербайджана в ближайшие выходные

2023/09/29, 22:04
ОЗА осудила клевету Симоняна
Политика

ОЗА осудила клевету Симоняна

2023/09/29, 21:27
Азербайджан соболезнует Пакистану
Политика

Азербайджан соболезнует Пакистану

2023/09/29, 20:45
Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)
Политика

Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)

2023/09/29, 19:44