Айхан Гаджизаде: Разжигающие расовую ненависть к азербайджанцам притязания Армении неприемлемы

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Притязания, выдвинутые Арменией 29 сентября в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно безосновательны и абсурдны.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос об очередных притязаниях Армении в Международном суде.

«Эти новые притязания, игнорирующие предыдущее решение Международного Суда и демонстрирующие продолжение притязаний Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также направленные на разжигание и пропаганду расовой ненависти к азербайджанцам, совершенно неприемлемы», – отметил он.