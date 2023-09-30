СГБ: На освобожденных территориях обнаружены останки около 500 человек

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В результате Первой Карабахской войны пропавшими без вести числятся около 4 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель начальника СГБ генерал-лейтенант Шарафат Гасанов на церемонии прощания с Национальным Героем Риадом Ахмедовым.

Он отметил, что в настоящее время поиски пропавших без вести лиц продолжаются: «В лабораториях в составе медицинского управления Службы государственной безопасности мы провели идентификацию 25 наших шехидов. Процесс все еще продолжается. На освобожденных территориях до настоящего времени обнаружены останки около 500 военнослужащих и гражданских лиц».