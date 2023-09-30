Спецпредставитель президента: При составлении плана города Шуша облик города сохранен

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При составлении плана города Шуша физический облик города был сохранен в прежнем виде.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Азербайджанском Национальном Градостроительном форуме в Баку.

«Мы провели в этом направлении консультации с жителями города Шуша, составили соответствующий генеральный план. Соответственно, в Шуше не предусмотрено строительство высотных зданий», – сказал он.

Айдын Керимов сказал, что особое внимание уделяется памятникам исторического и культурного наследия: «В Шуше около 200 таких памятников, некоторые разрушены».