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В США – новый глава Объединенного комитета начштабов

В США - новый глава Объединенного комитета начштабов

Генерал Марк Милли в пятницу, 29 сентября, ушел в отставку с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США после четырех лет пребывания на этом посту. Свои полномочия он официально передал генералу Чарльзу Брауну, который до этого возглавлял Военно-воздушные силы, сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети X (бывший Twitter).

Церемония проводов Милли и передачи им полномочий Брауну состоялась на военной базе Майер-Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния). На ней присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

Милли возглавил Объединенный комитет начальников штабов США в октябре 2019 года. Его кандидатуру выдвинул тогдашний президент США Дональд Трамп. На время пребывания Милли на высшем военном посту пришлись вывод американских войск из Афганистана, операции американского спецназа в Сирии и российское вторжение в Украину.

Чарльз Браун в прошлом занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 году он стал первым афроамериканцем, утвержденным на пост начальника штаба ВВС США. Он стал вторым после генерала Колина Пауэлла афроамериканцем, возглавившим ОКНШ.

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