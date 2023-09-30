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В разведке Британии раскрыли планы Кремля насчет ЧВК «Вагнер»

В разведке Британии раскрыли планы Кремля насчет ЧВК "Вагнер"

В РФ готовы опираться на опыт ветеранов, которые могут показывать лояльность государству, но, вероятно, с лучшим наблюдением со стороны Кремля, отметили в Минобороны Великобритании, сообщает УНИАН.

В Кремле планируют продолжать использовать для своих целей наемников частной военной кампании «Вагнер» и создавать новые «волонтерские боевые подразделения».

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, 29 сентября 2023 года российские власти обнародовали видео встречи президента Владимира Путина и бывшего начальника штаба группы «Вагнер» Андрея Трошева. Путин поручил Трошеву контролировать и создавать новые «волонтерские боевые подразделения».

Также на этой встрече присутствовал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Отмечается, что примерно во время мятежа в июне 2023 года, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о так называемом «марше справедливости», Трошев взял на себя роль в официальных силах безопасности. Предположительно, что Трошев причастен к поощрению другого персонала «Вагнера» подписывать контракты. Многие ветераны «Вагнера», наверное, считают его предателем.

Вместе с тем, Евкуров недавно был замечен во время путешествия по африканским странам.

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