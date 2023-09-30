США сворачивают помощь Украине

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У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что средств на военную поддержку Киева остается только на несколько недель. И призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях помогать Украине дальше осенью и зимой», — сказал он телеканалу CNN.

Без американских поставок Украина давно бы потерпела поражение, напомнил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

В то же время, отмечает Ходжес, администрация Джо Байдена не смогла объяснить рядовым американцам, зачем их налоги тратят на финансирование Киева в таком количестве.

Уже несколько месяцев конгресс никак не договорится насчет бюджета, возникла угроза шатдауна. Согласно совместному опросу телеканала ABC News и газеты Washington Post, в приостановке работы правительства 40% американцев обвинили бы Байдена и демократов. По данным The New York Times, столько же — против нынешних трат на Украину.

В свою очередь, Байден перекладывает ответственность на республиканцев. Он согласовал со спикером палаты представителей Кевином Маккарти сокращение дефицита бюджета на триллион долларов в течение следующих десяти лет. Но 30 парламентариев в письме Белому дому отклонили запрос на более двух десятков миллиардов для Украины.

«Небольшая группа радикально настроенных депутатов не хочет выполнять договоренности, и всем в Америке придется расплачиваться за это», — посетовал американский президент.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что Байден не имеет права превращать США в «заложника финансирования Украины». Возмутило его и то, что Киев направляет американские деньги на невоенные нужды.

«Часть средств идет на государственные зарплаты», — указал он.Пытаясь выйти из парламентского тупика, республиканцы рассмотрели вариант сокращения помощи Украине в долгосрочном законопроекте о расходах на Пентагон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это может удовлетворить сторонников жесткой линии.