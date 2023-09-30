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Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора с мужем

Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора с мужем

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора. Она решила это сделать перед президентскими выборами, в которых планирует участвовать её супруг, и на фоне судебных процессов против него. Об этом сообщает Page Six.

«За последний год Мелания и её команда тихо вели переговоры о новом «послебрачном» соглашении между ней и Дональдом Трампом <…> Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона», — сообщил источник издания.

По его словам, супруга Трампа уже в третий раз пересматривает условия документа. Новый договор коснётся денег и недвижимости самой Мелании. Кроме того, Page Six пишет, что Трамп по-прежнему очень богат, но большое количество судебных тяжб может плохо сказаться на финансовом будущем его жены и сына. Собеседник издания подытожил, что Мелания не угрожала уйти от Трампа, а новое брачное соглашение должно обеспечить безопасную жизнь семье бывшего лидера США.

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