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Участникам форума в Зангилане показали село Агалы (фото)

Участникам форума в Зангилане показали село Агалы (фото)

Участники II Азербайджанского национального градостроительного форума посетили село Агалы в Зангиланском районе, освобожденное от оккупации и восстановленное Азербайджанским государством на основе концепции «умного» села.

Около 450 местных и зарубежных делегатов из более чем 50 стран ознакомились с селом Агалы. Сначала в центре села была проведена выставка образцов азербайджанской кухни, гостям была также дана подробная информация об Агалы, сообщает «Азертадж».

Отмечалось, что в Центре государственных услуг, построенном на площади села, действуют районное отделение ООО «Азерпочт», центр ASAN xidmət, центр DOST, Центр развития малого и среднего бизнеса, открытие которых позволило обеспечить местных жителей удобный доступ к государственным услугам.

В селе также функционируют филиал банка, лаборатории сельскохозяйственного назначения, ветеринарные учреждения, управление по охране растений, объекты общественного питания.

При восстановлении Агалы использовались современные стандарты градостроительства: «умное» освещение улиц, строительство теплых и холодостойких экологических домов, управление бытовыми отходами, установка солнечных панелей являются составными частями концепции «умного» села.

Перед гостями выступили ученики сельской школы Агалы, которые исполнили национальные танцы. Гости также приняли участие в акции по посадке деревьев.

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