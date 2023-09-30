Гафарова отреагировала на провокацию Симоняна

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Демонстрация двойных стандартов в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности – довольно серьезный вызов для европейской демократии.

Такое мнение высказала спикер Милли меджлиса Сахиба Гафарова, отвечая на провокационные заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна на Европейской конференции спикеров парламентов, проходящей в столице Ирландии Дублине, сообщает «Репорт».

С.Гафарова также подчеркнула, что мир и безопасность имеют большое значение для верховенства закона, демократии и инклюзивного развития. Уважение принципов суверенитета и территориальной целостности является основой этого.

Всесторонне информировав участников конференции о текущей ситуации в нашем регионе и о мероприятиях, реализуемых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, председатель Милли Меджлиса заметила, что после освобождения своих земель от тридцатилетней оккупации Арменией в 2020-м году Азербайджан выступил с инициативами нормализации отношений с этим государством и подписания с ним же мирного договора на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. Однако в течение трех лет Армения использовала все имеющиеся в её распоряжении средства для нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, такие как военные и политические провокации, закладывание мин и поддержка сепаратизма на наших территориях. А 10-тысячные вооруженные силы Армении в Карабахском регионе Азербайджана и существование незаконного марионеточного режима были основными препятствиями на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

В течение последних месяцев Армения пыталась манипулировать и ввести в заблуждение международное сообщество на основе ложных и беспочвенных обвинений о так называемой «блокаде» или «гуманитарном кризисе» в Карабахском регионе. Пропуск грузов в этот регион по обеим дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди по предложению Азербайджана свел на нет эти обвинения, отметилак Сахиба Гафарова.

19 сентября Армения прибегла к очередной военной провокации, в результате которой погибли шесть граждан Азербайджана. В ответ на эти провокации Азербайджан предпринял локальные контртеррористические меры, направленные против незаконных воинских формирований и военной инфраструктуры. Гражданское население и объекты никогда не являлись целью. И любые претензии по этому поводу беспочвенны. Меры по борьбе с терроризмом достигли своих целей менее чем за 24 часа. На данный момент вооруженные силы Армении выводятся с наших территорий, сепаратистский режим распался. Продолжающийся до сих пор процесс разоружения выявил ужасающие масштабы незаконной милитаризации наших территорий.