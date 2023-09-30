Генерал Милли, покидая свой пост, подверг Трампа критике

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Американский генерал Марк Милли покинул должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters.

Во время своей последней речи в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Милли намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа, назвав его «диктатором-подражателем».

«Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции», – отметил генерал.

В свою очередь президент США Джо Байден назвал Милли «непоколебимым перед лицом опасности» и вспомнил, как он «однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих».

«Марк, ваше партнерство было для меня бесценным», – добавил глава государства.

Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну.