Спустя почти 30 лет арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура

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Полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который умер в 1996 году в 25 лет.

По данным Associated Press, сотрудники спецназа в июле ворвались домой к 60-летнему Дуэйну Киту Дэвису, который известен также как Keefy D. Он признавался, что находился в «кадиллаке», из которого велась стрельба по рэперу. Дом жены мужчины обыскали и обнаружили там журналы, которые посвящены музыканту и его смерти, а также диски и фото, где запечатлены люди, которые также могут быть связаны с убийством. Агентство уточняет, что Дэвиса задержали рано утром 29 сентября.

Тупак Шакур был застрелен в 1996 году, напоминает «Лайф». Он был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество пользуется популярностью и по сей день.