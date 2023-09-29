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Гаджизаде: Азербайджан будет противостоять попыткам подорвать его суверенитет

Гаджизаде: Азербайджан будет противостоять попыткам подорвать его суверенитет

Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет.

Об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил пресс-службе МИД Германии в соцсети X.

A.Гаджизаде также выступил против того, чтобы МИД Германии называл Карабахский регион Азербайджана «Нагорным».

«Армения 30 лет проводила оккупационную политику, превратив регион в «серую зону». Азербайджан полон решимости и способен защитить и реинтегрировать своих армянских жителей. Соответствующие структуры ООН уже приглашены в Карабах для ознакомления с процессом гуманитарной деятельности и разоружения», – отметил он.

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