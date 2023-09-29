При нападении армян на посольство Азербайджана в Ливане пострадали 25 полицейских (фото)

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В результате вчерашнего нападения группы лиц армянского происхождения, собравшихся у посольства Азербайджана в столице Ливана Бейруте, на сотрудников сил безопасности пострадали 25 полицейских.

Силы внутренней безопасности Ливана», относящиеся к министерству внутренних дел, распространили письменное заявление о событиях, произошедших после того, как в четверг группа лиц армянского происхождения, состоящая из примерно 1500 человек, пыталась провести шествие к зданию посольства Азербайджана, но не была допущена к зданию.

В заявлении, опубликованном официальным ливанским агентством NNA, отмечается, что в ходе акции, организованной ливанскими гражданами армянского происхождения, пострадали 25 сотрудников службы безопасности, двое из которых получили серьезные ранения.

В заявлении отмечается, что силы безопасности в соответствии со «статьей 1 Закона об организации сил внутренней безопасности», отвечают за охрану дипломатических представительств. В документе содержится призыв к гражданам уважать закон и действовать в духе ответственности.

В ходе демонстрации, включавшей в себя насильственные и разрушительные действия, демонстранты бросали в сотрудников сил безопасности фейерверки, камни, палки, стеклянные бутылки и предметы, содержащие цветные краски.

В четверг вечером в Бейруте группа из примерно 1500 человек армянского происхождения, протестующая против освобождения Азербайджаном оккупированных территорий в Карабахе, пыталась пройти маршем к посольству.

В начале улицы, на которой расположено посольство, силы безопасности установили баррикаду и не пропускали толпу, принадлежащую армянской партии Дашнак в Ливане.

Когда полиция не позволила демонстрантам пройти через баррикаду, протестующие напали на силы безопасности. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу.