Предложение турецкого депутата об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО

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Вице-председатель партии «Националистическое движение» Турции, депутат Мевлют Каракая заявил, что его предложение об открытии Зангезурского коридора включено в повестку ПА НАТО. Об этом сообщает сайт UlkucuMedia.

Каракая отметил, что в своем тексте написал о положительном воздействии открытия коридора на энергетическую безопасность союзников по НАТО.

Турецкий депутат настаивает на том, что Зангезурский коридор не следует рассматривать только с точки зрения экономических или энергетических интересов, этот коридор одновременно является дорогой, открывающейся в тюркский мир.