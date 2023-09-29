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Зеленский: Завтра будут важные для Украины новости (видео) |
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Зеленский: Завтра будут важные для Украины новости (видео)

Зеленский: Завтра будут важные для Украины новости (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на завтра важные для Украины и всех военных новости. Об этом говорится в заявлении главы Украины.

«Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости – для наших воинов, для всего нашего государства», – сказал президент.

По его словам, сейчас происходит работа над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности и нужного сотрудничества с миром.

«Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает! Слава каждому и каждой, кто бьется и работает ради Украины и людей», – добавил президент.

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