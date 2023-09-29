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Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна

Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна

Левон Мнацаканян, который служил так называемым «министром обороны» армянских сепаратистов в Карабахе с 2015 по 2018 год, задержан на ППП «Лачин».,

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Об этом сообщает ГПС Азербайджана.

Он был задержан на ППП «Лачин» при попытке выехать в армянский Горис.

Задержанный был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы и передан в соответствующие государственные органы.

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