ВСУ вошли в Брянскую область России |
Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото) |
Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна |
Силы МЧС завершили поисково-спасательную операцию в Ханкенди (фото, видео) |
Алиев: Советую не испытывать в очередной раз наше терпение |
СГБ сообщила об аресте Давита Манукян за террористические преступления в Карабахе (видео) |
Песков назвал Карабах территорий Азербайджана и сделал важное заявление по будущему росмиротворцев |
Задержаны экс-главарь боевиков и экс-глава «Совбеза» сепаратистов |
Россия отказалась возвращать Армении 400 млн долларов |
Главное Политика

Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)

Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента РФ, специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мероприятий Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями относительно вопросов гуманитарной помощи.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию об угрозах региональному миру и безопасности со стороны Армении и сепаратистского режима, созданного ею на территориях Азербайджана, и рассказал о причинах локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом, а также проводимом в настоящее время процессе разоружения, неотложных мерах, предпринимаемых Азербайджаном для удовлетворения насущных потребностей армянских жителей, об интенсивных переговорах по реинтеграции армянских жителей.

Глава МИД еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, и что страна будет продолжать комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)
Политика

Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)

2023/09/29, 19:44
Гафарова обсудила со Стефанчуком отношения между Азербайджаном и Украиной
Политика

Гафарова обсудила со Стефанчуком отношения между Азербайджаном и Украиной

2023/09/29, 18:51
Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)
Политика

Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)

2023/09/29, 18:39
Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Политика

Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

2023/09/29, 17:36
МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах
Политика

МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах

2023/09/29, 17:11
Иран поставляет России вооружение, а взамен модернизирует собственное
Политика

Иран поставляет России вооружение, а взамен модернизирует собственное

2023/09/29, 15:25
Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров
Политика

Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров

2023/09/29, 15:00
Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав
Политика

Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав

2023/09/29, 11:37
Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах

2023/09/29, 11:27