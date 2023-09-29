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Минобороны опубликовало обновленный список оружия, конфискованного в Карабахе

Минобороны опубликовало обновленный список оружия, конфискованного в Карабахе

Минобороны Азербайджана обнародовало информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября.

ОРУЖИЕ

1. Cтрелковое оружие – 2215

2. Гранатометы – 216

3. Пушки и гаубицы – 42

4. Минометы – 59

5. Противотанковое вооружение – 37

6. Вооружение ПВО – 133

TEХНИКА

1. Бронетехника – 20

2. Автомобильная техника – 173

3. Прицепы – 21

4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 984

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2760

3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627

4. Минометные снаряды – 6653

5. Гранаты – 2333

6. Ручные гранаты – 1419

7. Патроны – 657552

8. Другие боеприпасы – 2165

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 261

2. Другие приборы – 35

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 710

2. Установки для различных видов оружия – 9

3. Другие средства экипировки – 2226

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