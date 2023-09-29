Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

159 Просмотров

20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто всё ещё думает о реванше, всё ещё живёт реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.