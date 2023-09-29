Зеленский: Завтра будут важные для Украины новости (видео) |
ВСУ вошли в Брянскую область России |
Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото) |
Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна |
Силы МЧС завершили поисково-спасательную операцию в Ханкенди (фото, видео) |
Алиев: Советую не испытывать в очередной раз наше терпение |
СГБ сообщила об аресте Давита Манукян за террористические преступления в Карабахе (видео) |
Песков назвал Карабах территорий Азербайджана и сделал важное заявление по будущему росмиротворцев |
Задержаны экс-главарь боевиков и экс-глава «Совбеза» сепаратистов |
Главное Политика

Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

20 сентября этого года мы восстановили свой суверенитет. Таким образом, на нашей земле больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто всё ещё думает о реванше, всё ещё живёт реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Теги:
Из этой рубрики
Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)
Политика

Члены рабочей группы посетят Ханкенди 2 октября (обновлено)

2023/09/29, 19:44
Гафарова обсудила со Стефанчуком отношения между Азербайджаном и Украиной
Политика

Гафарова обсудила со Стефанчуком отношения между Азербайджаном и Украиной

2023/09/29, 18:51
Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)
Политика

Путин отправил своего советника в Баку: что известно (фото)

2023/09/29, 18:39
Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Политика

Ильхам Алиев: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли

2023/09/29, 17:36
МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах
Политика

МИД: В ближайшие дни миссия ООН посетит Карабах

2023/09/29, 17:11
Иран поставляет России вооружение, а взамен модернизирует собственное
Политика

Иран поставляет России вооружение, а взамен модернизирует собственное

2023/09/29, 15:25
Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров
Политика

Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров

2023/09/29, 15:00
Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав
Политика

Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав

2023/09/29, 11:37
Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах

2023/09/29, 11:27