Стало известно, сколько еще человек вернется в Физули и Лачин до конца года

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До конца этого года планируется переселить еще около 7 тысяч человек на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане на тему «Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» в рамках мероприятий «Недели градостроительства 2023», организованных совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), передает Trend.

Он отметил, что переселение состоится в Лачинский и Физулинский районы.