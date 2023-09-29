СГБ сообщила об аресте Давита Манукян за террористические преступления в Карабахе (видео)

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Гражданин Армении Давит Манукян арестован за террористические преступления в Карабахе.

Информацию об этом распространила Служба Государственной Безопасности.

Согласно информации, на основании полученных доказательств, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Армении Манукян Давит Азати 1971 года рождения совершил действия в соответствии со статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Согласно обвинению, несмотря на предусмотренный в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, гражданин Армении, военнослужащий вооруженных сил Армении, служивший в высшем воинском звании генерал-майор Давит Манукян, родившийся и имеющий регистрацию в Республике Армения, в течение прошедшего периода продолжал совершать преступные деяния на территории Карабахского региона Азербайджана в «должности» «первого заместителя командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики», принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, участвовал в снабжении этих формирований боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами.