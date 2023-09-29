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Алиев: Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения будут защищены

Алиев: Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения будут защищены

Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, которые отражены в международных конвенциях, и которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

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