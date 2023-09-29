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Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров

Ильхам Алиев: Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесполезных переговоров

В течение трех десятилетий оккупационные силы не позволяли нам вернуться, фактически блокируя все усилия международного сообщества по поиску путей для мирного урегулирования конфликта. Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесконечных и, как мы видим, бесполезных переговоров, которые привели к нулевому результату.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане, передает Азертадж.

Глава государства подчеркнул, что если посмотреть на страны, спонсировавшие эти переговоры, то можно легко увидеть, что решение было бы найдено, если бы они этого захотели.

«Потому что сопредседателями бывшей Минской группы, которая имела мандат на прекращение оккупации, являлись три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы. Минская группа была как бы ответвлением ОБСЕ. Но в то же время у нас была правовая основа. У нас имелись резолюции Совета Безопасности ООН. Четыре из них требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции были приняты в 1993 году», – отметил Ильхам Алиев.

«Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН из-за отсутствия политической воли. Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались под их контролем. И они строили незаконные поселения, в том числе и в Зангилане», – сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что своими преступлениями Армения нарушала все правила и нормы международного права. «Согласно Женевским конвенциям, незаконное поселение считается преступлением. Но международное сообщество не ввело против них санкции, даже публично не обвинило их. Оно даже прямо не призывало их вывести войска с нашей территории», – отметил глава государства.

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