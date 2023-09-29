Ильхам Алиев назвал дату возвращения в город Зангилан первых жителей

157 Просмотров

Зангилан стал первым из освобожденных районов, который принял первых бывших беженцев. Весной прошлого года прошло торжественное открытие «умного» села Агалы, и вот уже люди, их семьи живут свободно и счастливо. Во время моих частых посещений Агалы до, во время и после возвращения я убедился, насколько возвращающиеся люди глубоко связаны со своими корнями. Вернулось молодое поколение, представители которого никогда не видели своей родины из-за тридцатилетней оккупации. Вернулись их дети. Это говорит о том, что азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями, и все бывшие беженцы ждали того времени, когда наша земля будет свободна и у них появится возможность вернуться.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане, передает Азертадж.

Подчеркнув, что Армения лишила их этой возможности на целых 30 лет, глава государства сказал: «Но три года назад мы положили конец оккупации».

«Мы вкладываем большие средства в инфраструктуру Зангилана. Утвержден генеральный план города. Уже реализуется несколько проектов по строительству жилья. Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители», – сказал Ильхам Алиев.

«Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт из-за его географического расположения и потому, что он находится на транспортных коридорах»,- отметил президент.

Подчеркнув, что это стало одним из важных факторов для строительства здесь Зангиланского международного аэропорта, глава государства отметил, что он облегчит доступ людей.

«Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан — один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас. Поэтому я уверен, что со временем он станет одним из самых привлекательных туристических направлений Азербайджана», – добавил Ильхам Алиев.