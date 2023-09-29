Россия отказалась возвращать Армении 400 млн долларов |
Карабахским боевикам разрешат служить в армии Армении |
Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным |
Россиян призвали покинуть Крым |
Минобороны Азербайджана обновило список погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе |
СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана |
Мехрибан Алиева взяла под контроль подготовку к похоронам Пашаевой |
«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото) |
В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство |
Главное Общество

В Азербайджане создается центр скорой и неотложной медпомощи

В Азербайджане создается центр скорой и неотложной медпомощи

В целях обеспечения дальнейшего совершенствования медицинских услуг, оказания неотложной и неотложной медицинской помощи на высоком уровне для сохранения здоровья населения республики, проводится реорганизация станций скорой и неотложной медицинской помощи, которые находятся в подчинении TƏBİB.

Согласно решению Наблюдательного Совета TƏBİB, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, Станция скорой и неотложной медицинской помощи «113», Автобаза станции скорой и неотложной медицинской помощи объединены в единый центр – «Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи».

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
Общество

Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

2023/09/29, 13:35
Ильхам Алиев назвал дату возвращения в город Зангилан первых жителей
Общество

Ильхам Алиев назвал дату возвращения в город Зангилан первых жителей

2023/09/29, 13:18
В Азербайджане создается центр скорой и неотложной медпомощи
Общество

В Азербайджане создается центр скорой и неотложной медпомощи

2023/09/29, 12:58
Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы
Общество

Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы

2023/09/29, 12:41
Омбудсмен Сабина Алиева предлагает армянам Карабаха звонить к ней на горячую линию
Общество

Омбудсмен Сабина Алиева предлагает армянам Карабаха звонить к ней на горячую линию

2023/09/29, 12:30
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума (фото)
Общество

Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума (фото)

2023/09/29, 12:00
Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Ильхаму Алиеву
Общество

Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Ильхаму Алиеву

2023/09/29, 11:55
В Азербайджан из Великобритании экстрадировали хакера
Общество

В Азербайджан из Великобритании экстрадировали хакера

2023/09/29, 11:55
Ганира Пашаева похоронена (фото)
Общество

Ганира Пашаева похоронена (фото)

2023/09/29, 11:14