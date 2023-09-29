В Азербайджане создается центр скорой и неотложной медпомощи

204 Просмотров

В целях обеспечения дальнейшего совершенствования медицинских услуг, оказания неотложной и неотложной медицинской помощи на высоком уровне для сохранения здоровья населения республики, проводится реорганизация станций скорой и неотложной медицинской помощи, которые находятся в подчинении TƏBİB.

Согласно решению Наблюдательного Совета TƏBİB, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, Станция скорой и неотложной медицинской помощи «113», Автобаза станции скорой и неотложной медицинской помощи объединены в единый центр – «Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи».