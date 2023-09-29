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Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы

Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Как сообщили в госкомитете, участники встречи обсудили реализацию I Государственной программы «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории, перспективы возвращения вынужденных переселенцев в родные дома.

Было отмечено, что в результате проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе незаконный сепаратистский режим полностью рухнул, в регионе созданы необходимые условия для мира и благополучия.

Председатель госкомитета проинформировал граждан о подготовках к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалинский и другие районы, освобожденные от оккупации.

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