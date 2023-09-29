Омбудсмен Сабина Алиева предлагает армянам Карабаха звонить к ней на горячую линию

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Азербайджанская Республика, являющаяся демократическим, правовым, светским государством, в результате антитеррористических мер локального характера, осуществленных 19-20 сентября текущего года, полностью обеспечила свой суверенитет над территорией, признанной международным правом, устранив обстоятельства, создававшие серьезную угрозу обеспечению прав и свобод граждан.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

Омбудсмен отметила, что в Азербайджане реализуется комплекс мер, направленных на эффективную защиту прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, в том числе проживающих в Карабахе граждан армянского происхождения.

«Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики заявляю, что в центре внимания является обеспечение и защита закрепленных в национальном законодательстве и международных документах прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

Хотим заявить, что граждане армянского происхождения, проживающие в Карабахе, как и любой гражданин страны, в случае возникновения каких-либо проблем, связанных с обеспечением своих прав и свобод, могут обратиться к омбудсмену, позвонив в колл-центр «916», работающий круглосуточно, а также оставить обращение на странице структуры в соцсетях, либо в электронном виде», – добавила С.Алиева.