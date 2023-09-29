Россия отказалась возвращать Армении 400 млн долларов |
Карабахским боевикам разрешат служить в армии Армении |
Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным |
Россиян призвали покинуть Крым |
Минобороны Азербайджана обновило список погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе |
СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана |
Мехрибан Алиева взяла под контроль подготовку к похоронам Пашаевой |
«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото) |
В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах

Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах

Азербайджан намерен в ближайшие дни организовать поездку миссии ООН в Карабах.

Об этом в интервью «CBC News» сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан хочет, чтобы армянские жители Карабаха оставались на этой территории.

«У Азербайджана есть всесторонний план по обеспечению им безопасных и лучших условий жизни. Однако они могут свободно покинуть территорию, если захотят. У Азербайджана никогда не было и сейчас нет никаких планов заставить армянских жителей Карабаха покинуть свои жилища.

Напротив, Азербайджан заявил, что полностью гарантирует их безопасность, если они останутся в Карабахе. Мы хотим этого. Азербайджан продолжает призывы к обеспечению их безопасности. Однако мы не имеем права препятствовать свободе их передвижения. Это суверенный и личный выбор каждого», – отметил Х.Гаджиев.

Кроме того, Хикмет Гаджиев назвал оскорбительным заявления, якобы Азербайджан проводит «этническую чистку»:

«К сожалению, мы видим, большое количество элементов дезинформации. Азербайджан никогда не проводил этнические чистки и не будет проводить их. Мы никогда не применяли силу против мирного населения».

Он также заявил, что правительство Азербайджана отправило автобусы в Ханкенди после того, как армянские жители, не имеющие автомобилей, обратились за помощью.

«Людей не заставляют садиться в автобусы. Азербайджан сделает все возможное для организации наиболее безопасного и удобного маршрута в любом направлении», – добавил Хикмет Гаджиев.

Теги:
Из этой рубрики
Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав
Политика

Фархад Мехтиев: Армянин, захвативший дом азербайджанца, не имеет на него никаких прав

2023/09/29, 11:37
Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен организовать поездку миссии ООН в Карабах

2023/09/29, 11:27
"Коммерсант" о завершении карабахского конфликта и конце сепаратизма
Политика

«Коммерсант» о завершении карабахского конфликта и конце сепаратизма

2023/09/29, 09:19
Хикмет Гаджиев о мирной жизни с карабахскими армянами (видео)
Политика

Хикмет Гаджиев о мирной жизни с карабахскими армянами (видео)

2023/09/29, 08:53
Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
Политика

Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным

2023/09/29, 00:46
Гафарова: Ни одно государство не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории
Политика

Гафарова: Ни одно государство не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории

2023/09/28, 23:56
США хотят по-быстрому сформировать миссию наблюдателей по Карабаху
Политика

США хотят по-быстрому сформировать миссию наблюдателей по Карабаху

2023/09/28, 23:22
СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана
Политика

СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана

2023/09/28, 22:47
"Выполняйте свои обязательства!" В ООН прозвучал призыв к Армении (фото)
Политика

«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото)

2023/09/28, 22:38