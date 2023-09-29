На освобожденных территориях на прошлой неделе обезврежены 293 мины (видео)

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В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск азербайджанской армии на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины.

Как сообщает Минобороны, кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, было проложено до 8 км новых путей обеспечения. За короткое время было усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.