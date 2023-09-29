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«Коммерсант» о завершении карабахского конфликта и конце сепаратизма

"Коммерсант" о завершении карабахского конфликта и конце сепаратизма

Российское издание «Коммерсант» написало о завершении карабахского конфликта и конце сепаратизма.

«Карабахский конфликт больше не конфликт. Указ о ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) издан 28 сентября — почти в годовщину начала второй карабахской войны и спустя девять дней после энергичного силового нажима Азербайджана.

После контроля Армении, установленного над Карабахом по итогам первой войны в начале 1990-х годов, эта территория снова стала азербайджанской. Решающий шаг к этому Баку сделал три года назад: 27 сентября 2020 года началась вторая карабахская война. Ее выиграл уже Азербайджан.

Указ Самвела Шахраманяна — закономерный итог той победы. Азербайджанские власти настойчиво вели дело к такому благоприятному для себя финалу, чередуя дипломатию и силовой нажим. В последний раз Баку надавил 19 сентября, начав в регионе «антитеррористические мероприятия локального характера», продлившиеся сутки и закончившиеся капитуляцией Степанакерта. От этого названия столицы бывшей НКР следует, видимо, отвыкать — в Азербайджане город называется Ханкенди», – пишет издание.

«Карабах лишний раз подтвердил: территориальные конфликты на постсоветском пространстве пока решаются только в результате войн. И территорию в итоге получает сильнейший. Так случилось с регионом в начале 1990-х, так вышло и сейчас», – заключило издание.

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